Médicos forenses revelan que esta fue la causa de la muerte de Mac Miller

Los Ángeles, EU.- Una toxicidad por una mezcla de drogas como la cocaína, el fentalino y el alcohol fue lo que acabó con la vida de Mac Miller, quien fue encontrado muerto por su asistente en su casa de Los Ángeles, California, reporta la oficina del médico forense de dicha ciudad.

De acuerdo con TMZ, las cantidades que el rapero ingirió de cada droga no fueron mortales, pero la combinación de ellas fue lo que le arrebató la vida. De esta forma, los médicos forenses declararon que su muerte se dio debido a una sobredosis accidental.

Asimismo, trascendió que el cantante fue encontrado por su asistente sobre la cama en posición de oración, es decir, arrodillado con su rostro descansando sobre sus rodillas. También se describió que de una de las fosas nasales del intérprete salía sangre.

Por su parte, el reporte del médico forense indica que se encontró una botella de alcohol vacía muy cerca del cuerpo de Miller y un frasco de pastillas recetadas fue hallado en el baño.

En el bolsillo de Mac y otros espacios de su casa se encontraron residuos de polvo blanco.

Mac Miller fue encontrado muerto el pasado mes de septiembre, una noticia que causó gran consternación en el mundo de la música.

El rapero y Ariana Grande mantuvieron una relación amorosa de alrededor de dos años, la cual terminó a principios de 2018.

Luego de que su historia como pareja acabara, la cantante fue atacada por usuarios de redes sociales al señalarla por no haberse quedado junto a Mac Miller, quien tenía problemas desde hacía tiempo con las drogas.

Ariana escribió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que se mostraba sorprendida de que se minimizara a la mujer al indicarle que debería quedarse en una relación tóxica.

Me he preocupado por él y tratado de apoyarlo en su sobriedad, y he orado por su balance durante años (y por siempre lo haré, por supuesto), pero señalar/culpar a una mujer por la incapacidad de un hombre de resolver y mantener en orden sus asuntos es realmente un problema mayor", escribió entonces Ariana.