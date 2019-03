Medios argentinos exhiben burla de periodistas mexicanos a artista

Ciudad de México.- Las risas y comentarios sarcásticos de Juan José Origel y Martha Figueroa al hablar de la artista argentina Laurita Fernández han tenido eco en diversos medios, ya que los periodistas mexicanos se mofaron de que la joven no tendrá participación en el programa Pequeños Gigantes.

De acuerdo con diversos portales Laurita Fernández iba a fungir como una de las jueces en el concurso infantil de talentos, sin embargo, su intervención no será posible luego de que no se pudiera tramitar su visa de trabajo.

Durante una emisión del programa Con permiso, Origel y Figueroa hablaron del tema de forma burlesca al dejar en evidencia que no conocían quién era Laurita.

Que yo dije, ¿quién es Laurita Fernández? Que se me echó encima todo el mundo en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Perú, toda la gente porque yo no conocía a Laurita Fernández… Después ya me dijeron, me enteré de que Laurita Fernández es un personaje maravilloso, muy conocido, una muchacha guapísima, que tiene un novio que es actor, que el actor es muy ma**… de todo eso me entero”, indicó ‘Pepillo’, esto luego de que Martha dijera a los televidentes que tenían “una noticia malísima” que darles.