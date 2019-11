Médium asegura haber hecho contacto con José José y desmentiría a Sarita

Ciudad de México.- Durante la emisión de ayer del programa Hoy tuvieron en exclusiva al médium, Ángel Gabriel, quien les aseguró que tuvo contacto con el fallecido cantante, José José, el cual de cierto modo desmintió las declaraciones que hizo su hija, Sarita, sobre su última voluntad.

Según el médium en su charla con el 'Príncipe de la Canción' este le dijo que se sentía feliz ya que pudo corregir su vida a pesar de haberla tenido momentos muy dificiles y duros que lo hicieron negar muchas cosas hasta que logró ocnvertirse en un creyente y aseguró que alguien siempre lo cuido, tras esto el Gabriel señaló que el interprete se arrepiente de las circunstancias y pide perdón a su familia.

Me dice, 'entiendo y se que todo lo que viví fue una prueba, que a veces me quedaba callado y prefería no decir las cosas, muchas cosas a veces quedaron a medias con respecto a mi muerte y le pido perdón a mi familia, ellos saben que los quiero, que los amo'", estas son las supuestas palabras del artista.