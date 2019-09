Megan Fox explica los motivos de su ausencia: "Colapsé psicológicamente"

Los Ángeles, EU.- La reconocida Megan Fox confesó que no está pasando por un buen momento en su vida. Alejada de la actuación por el momento, contó que sufrió un "colapso psicológico" porque sintió que su imagen fue muy sexualizada en todas sus películas.

Dijo que la etiqueta de 'sex symbol' la llevó a no mostrarse en público por miedo a que se burlaran de ella. La actriz también reveló que padeció "conductas inapropiadas" de algunos productores con los que trabajó, pero cuando quiso contarlas no recibió apoyo en Hollywood.

La actriz de 33 años contó en una entrevista con Entertainment Tonight que llegó a un "punto de quiebre" en su vida.

Todo empezó cuando grabó Diabólica tentación en 2009 y empezó a sentir que su imagen era asociada completamente a un ícono sexual.

La protagonista de Transformers ahondó más sobre el tema y dijo que su rol como 'sex symbol' hizo que se desbordara por completo, al punto de elegir no salir de su casa.

No quería que me vieran en público en lo absoluto, por el miedo que sentía. No quería que me sacaran una foto, salir en una revista, caminar por una alfombra roja, nada. Tenía la certeza absoluta de se iban a burlar de mí, escupir, o que alguien me iba a gritar, que la gente me apedrearía o me atacaría", aseguró.