Meghan Markle habría sido advertida por sus amigos de no casarse con Harry

Reino Unido.- Durante su entrevista con el periodista, Tom Bradby, Meghan Markle confesó que sus amigos le advirtieron que no se casara con el Príncipe Harry cuando se enteraron de que se habían comprometido.

Según la duquesa de Sussex fueron sus amigos británicos quienes le advirtieron y le aseguraron que la prensa del Reino Unido iban a "destruir tu vida", situación que ella ingenuamente dudo y siguió adelante con su compromiso.

Cuando empecé a salir con mi ahora esposo, mis amigos se pusieron muy contentos, peor mis amigos británicos me dijeron: 'Estamos seguros que él es grandioso peor no deberpias hacerlo porque los tabloides británicos destruirán tu vida', fui muy inicente y pensé: '¿De qué hablan? Eso no tiene sentido, no estoy en ningún tabloide'", contó Meghan.