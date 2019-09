Meghan Markle intentaría seguir la crianza de Lady Di con Archie

Reino Unido.- Durante la presentación del Príncipe Archie con el arzobispo Desmond Tutu por accidente, Meghan Markle, reveló el apodo con el que llama al joven royal, el cual es uno muy similar con el que Lady Di se refería su hijo mayor, el Príncipe William.

La revista Vanity Fair señaló que durante uno de los videos donde aparece Archie, la duquesa de Sussex lo llamó por su sobre nombre cuando el Príncipe Harry tuvo que limpiar su barbilla.

"Oh Bubba", es lo que se pude apreciar a escuchar, este viene de una expresión común en Australia para llamar a los bebés, por lo que se cree que se inspiró en ella para llamar así a su primogénito cuando viajó ahí el año pasado tras anunciar su embarazo.

Cabe mencionar que la fallecida Princesa de Gales apodo a su hijo mayor, el duque de Cambridge, como el animal local de la nación, 'Wombat', cuando ella junto al Príncipe Carlos y un pequeño William viajaron a Australia.

Ya no consigo quitármelo de encima. Empezó cuando tenía dos años. Al menos según me han contado, porque no tengo tanta memoria, me lo pusieron en un viaje a Australia que hice con mis padres. El wombat es el animal local, y por eso empezaron a llamarme así", dijo William sobre su apodo.