Meghan Markle nunca usaría diseños de Victoria Beckham por este motivo

Reino Unido.- Pese a que Victoria y David Beckham fueron parte del selectivo grupo de celebridades que asistieron a la boda real de Meghan Markle y el príncipe Harry el pasado mes de mayo, el talento de la diseñadora británica y exintegrante de las Spice Girls podría nunca llegar en forma de vestido al añorado guardarropas de la duquesa de Sussex.

Recientemente, las declaraciones que Meghan Markle ofreció hace tiempo a la versión británica de la revista Glamour han regresado a la memoria colectiva, esto debido a que en dicha entrevista dejó en manifiesto la posibilidad de que nunca vista algún diseño, específicamente un vestido, de la marca de Victoria Beckham.

¿La razón? Una conclusión a la que Meghan llegó después de años de experiencia bajo el asedio de los reflectores y los glamurosos eventos.

Lo que estoy comenzando a aprender es que, a pesar de que las cosas se vean increíbles en un gancho, no significa que se vayan a ver increíbles en mí. Por ejmplo, amo los vestidos de Victoria Beckham, pero no tengo un torso largo para que luzca la silueta", relfexionó la duquesa de Sussex en dicha entrevista.

Conforme he ido creciendo, me gustan más los vestidos largos, pero no soy tan alta, así que cuando uso una falda corta debo ser consciente", agregó Meghan Markle.