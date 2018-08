Meghan Markle, obligada a regresar regalos por su cumpleaños 37

Londres, Inglaterra.- Meghan Markle cumplió 37 años el pasado 4 de agosto. La Duques de Sussex lo celebró asistiendo al matrimonio de uno de los mejores amigos de su esposo, el príncipe Harry, quien fue uno de los padrinos de la boda.

Para la ocasión, Markle escogió un vestido veraniego de Club Monaco con falda plisada y top abotonado. Un look que pasará a la historia por un pequeño faux pas que dejó a la vista su bralette de encajes. Algo no muy royal. Y, si la exactriz esperaba no robarle el protagonismo en su gran día a la novia, no logró muy bien ese cometido.

Días después, su cumpleaños sigue siendo tema, pues de acuerdo a varios medios especializados, la estricta norma de la Corona dicta que Meghan no podrá quedarse con la mayoría de los regalos que debió haber recibido ese día.

De acuerdo con los expertos, ningún miembro de la familia real puede aceptar cualquier obsequio que suponga una obligación con el donante. Teniendo esto en cuenta, los regalos que la Duquesa puede aceptar son:

- Presentes de empresas (como diseñadores y marcas de moda) que cuesten mucho dinero devolver.

- Souvenirs que ofrecen las empresas durante las visitas oficiales.

- Regalos de fans: flores o comida o aquellos que cuestan menos de 150 libras esterlinas.

- Libros regalados por el autor y que no sean de temas controversiales.

- El dinero que se entrega en su nombre a una organización benéfica.