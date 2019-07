Meghan Markle 'rompe' el silencio y confiesa la razón de su mal carácter

Ciudad de México.- Luego de semanas de controversia acerca de su mal carácter y exigencias extremas de privacidad y un supuesto trato especial ante la prensa, la duquesa de Sussex Meghan Markle fue captada revelando la posible razón al cantante Pharrell Williams en la premier europea del Rey León el domingo.

La exactriz de 37 años ha sido duramente criticada por su difícil carácter, incluso se ha dicho que varias niñeras y miembros en su personal han renunciado por no poder lidiar con Markle.

La esposa del Príncipe Harry y madre del pequeño Archie, fue vista platicando con Pharrell, quien participó en la película al colaborar con el soundtrack.

Según Daily Mail UK, un usuario de Twitter compartió el video del intercambio de palabras entre ambos en la plataforma en donde se puede ver al artista alabando la "increíble unión" de Meghan y Harry, "con tanto significado en el clima actual".

La duquesa fue escuchada cuando respondió:

'Thank you, they don't make it easy' (Gracias, no lo hacen fácil)".