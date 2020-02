Meghan y Harry podrían reunirse con Margot Robbie ¿por negocios?

Reino Unido.- Meghan Markle y el Príncipe Harry estarían planeando entrar al mundo del cine de la mano de 'Harley Quinn', esto y más rumores ha desatado la confesión de Margot Robbie recientemente para el medio The Sun.

Desde hace casi 5 años el duque de Susex y la reconocida actriz han sido amigos, por lo que al enterarse que salió de la realeza pensó que había una razón y así lo hizo saber en su reciente entrevista.

He conocido el príncipe Harry por un tiempo y que es realmente un gran tipo. Sé tanto como cualquiera que gran decisión es moverse al otro lado del mundo. Todavía extraño mucho Londres, pero tenía mis razones para mudarme y ellos tienen sus razones para la decisión. No es algo tomado a la ligera", dijo Margot a The Sun.