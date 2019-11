Meghan Markle sorprende a dos jóvenes bailarinas con Ellen DeGeneres

Reino Unido.- Jeny Bonsenge y Anae, dos jóvenes bailarinas recientemente se viralizaron en Internet con su impresionante coreografía por lo que estuvieron en The Ellen Show, donde la conductora Ellen DeGeneres sorprendió a ambas al revelar el increíble gesto que tuvo Meghan Markle con ellas.

Esto pues según reveló la presentadora fue la duquesa de Sussex quien le mostró el impresionante trabajo de la coreografa y de su joven alumna, y es por ella que las invitó al programa.

¿Saben cómo las encontré? Meghan Markle me envió este video me mandó un mensaje diciendo, '¿Qué piensas de esto, no es genial esta niña?'", ambas se emocionaron y se sorprendieron a gran medida.