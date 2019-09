Meghan Markle usaría el cumpleaños de Harry para enviar mensaje a William

Reino Unido.- Según la psicóloga de celebridades, Jo Hemmings, dentro del collage de fotos que Meghan Markle eligió para felicitar a su esposo, el Príncipe Harry, por su cumpleaños 35 eligió una imagen bastante "extraña" del duque de Sussex junto a su hermano, el Príncipe Wlliam, por lo que cree que le mandó un mensaje al duque de Cambridge.

Según Hemmings, en la foto que la duquesa de Sussex eligió de su esposo y cuñado no es una de las mejores y deja ver a un William abusivo.

No pinta a William con la mejor luz, porque hay muchas imágenes de ellos siendo muy fraternos juntos y esa no es una de ellas.Harry se ve bastante descontento con William, parece que lo está molestando un poco", explicó Jo.

Harry se ve muy solemne. Parece que tal vez su hermano mayor se burla de él y no le gusta mucho. Está mirando al frente, obviamente irritado por William. Hay millones de fotos para elegir de donde parece que tienen esa camaradería sólida y esta no muestra eso. Podría reflejar su relación ahora, pero ciertamente no reflejó su relación en ese momento", concluyó la psicóloga.