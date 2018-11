Meghan Markle vuelve a romper el protocolo real por esta razón

Ciudad de México.- Meghan Markle vuelve a romper el protocolo real, sin embargo, ahora hay una razón para poder hacerlo, y es que la que la duquesa de Sussex será vista con vestidos muy cortos durante el periodo de su embarazo.

Después de que los duques de Sussex revelaron que se convertirían en padres, los medios internacionales se han enfocado en seguir de cerca cada uno de los pasos de Meghan Markle.

Durante la reciente gira internacional de los duque, los looks de Meghan han sido el centro de atención, ya que en estos últimos algo que llamó demasiado la atención fue que en los últimos días de la gira, la exactriz lució varios vestidos cortos, que de acuerdo al protocolo real, no podría usar, debido a que se especifica que el largo no debe rebasar las rodillas.

Varios medios especializados en la realeza, han concluido que Meghan Markle terminará usando los vestidos cortos el resto de su embarazo, tal y como lo hizo Kate Middleton durante sus tres embarazos.

Cecile Reinaud, quien es fundadora de Séraphine, una tienda de ropa de maternidad favorita de celebs y royals, señala que la razón de estos outfits radica en un tema estético, debido a que es un buen truco que ayuda a estilizar visualmente la silueta de las futuras madres, haciendo en ellas un efecto de unas piernas más largas.