Meghan de Sussex y Enrique de Sussex sí retiran el Sussex Royal de su marca

Ottawa, Canadá.- Un porta voz de los polémicos Meghan de Sussex y Enrique de Sussex a través de un comunicado de última hora reveló que la pareja sí retirará el Sussex Royal de su marca y su fundación benéfica sin fines de lucro.

Como se sabe, hace varios días Isabel II del Reino Unido informó que su nieto y esposa no podrían usar más el Sussex Royal después de la primavera del 2020, debido a que ellos ya no son más miembros 'seniors' de la corona y no sería correcto que ellos lo usaran, decisión que la convirtió en heroína del país.

Si bien el duque y la duquesa se centran en los planes para establecer una nueva organización sin fines de lucro, dadas las reglas específicas del gobierno del Reino Unido en torno al uso de la palabra Royal, por lo tanto, se acordó que su organización sin fines de lucro, cuando se anuncia esta primavera, no se llamará Sussex Royal Foundation", se explicó en el comunicado.

Estas eclaraciones salieron a la luz un par de horas después de que un amigo íntimo de la duquesa de Sussex asegurara que ella se mofó de la reina asegurando que seguirían usando dicho nombre ya que nadie podía detenerlos de hacerlo.

Sin embargo, tras este informe de us porta voz oficial tales declaraciones serían desmentidas y la pareja busca mantener la armonía entre ellos y la corona.

El duque y la duquesa de Sussex no tienen la intención de usar 'SussexRoyal' en ningún territorio después de la primavera de 2020", concluyó el porta voz.