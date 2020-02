¡Meghan no deja de sorprender! Actriz mexicana revela secretos de su amistad

Ciudad de México.- La famosa actriz mexicana, Sandra Echeverría, reveló en una entrevista para El Gordo y La Flaca que conoció y se convirtió en gran amiga de Meghan Markle cuando ambas comenzaban su carrera como actrices soñando ser muy reconocidas e incluso contó varios de sus secrertos.

Según Echeverría, la actual duquesa de Sussex se sentía sola y frustrada no solo porqué la audiciones eran difíciles y no conseguía un gran papel, sino porqué también extrañana a Thomas Markle, su padre que en el último año no ha parado de atacar a su hija y al Príncipe Harry.

Éramos dos amigas que estábamos en el mismo momento, frustradas porque era muy complicado este mundo de las audiciones y decíamos, 'algún día va a suceder'. Ella también estaba sola en esta ciudad porque su papá vivía lejos", contó Sandra.

Sandra contó como era en ese entonces Meghan y que era lo que más le gustaba hacer, actos que la llevaron a creer que no iba a soportar la atención que recibiría al casarse con un miembro de la familia real británica.

Es una chica muy sencilla. A ella le encantaba salir a caminar, hacer su yoga, hacer sus compras, hacer las cosas que uno hace en su vida normal, entonces yo también cuando vi eso dije: 'no sé si va a aguantar'", explicó Echeverría.

Pra concluir señaló que la madre del Príncipe Archie era muy sana y que "cultivaba en su jardín sus frutas, sus verduras".