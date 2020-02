Meghan y Harry podrían hacer dinero al estilo Kardashian ¿con reality show?

Ottawa, Canadá.- Recientemente la empresa Fame by Sheraaz compartió que ha comenzado a representar a Meghan Markle y al Príncipe Harry, dando pistas de que sí buscaría hacer su fortuna en base a la actuación y el mundo del espectáculo, por lo que se cree que harán su propio reality show al igual que el clan Kardashian-Jenner.

Cabe mencionar que Sheraaz es casa representante de las hermanas y su programa Keeping Up with the Kardashians, lo que alienta el rumor de su propio reality.

Sheeraz, Inc ahora está tomando solicitudes de presentación y aprobación para el Príncipe Harry y Meghan Markle @sussexroyal. Los clientes de Sheeraz, Inc de Medio Oriente, India, EE. UU. y Asia pueden enviarnos ofertas oficiales y las llevaremos directamente a sus representantes", dice la publicación.

El Palacio de Buckingham rápidamente se pronunció al respecto y aseguró que los duques de Sussex no tienen lazos con la empresa de representantes, aunque está hizo a un lado el comunicado real con otra publicación en Twitter.

Recuerden siempre que Meghan fue antes una actriz de Hollywood que una princesa. Ahora que ella vuelve a Los Ángeles, por supuesto que he estado en contacto con su círculo más cercano para colaborar con marcas y acuerdos de apariciones con la red de trabajo global que manejo. Cuando las celebridades necesitan este tipo de oportunidades, siempre recibo su llamada", dice la imagen.

Sin duda esto podría ser la confirmación de las especulaciones sobre que la pareja comenzará a actuar y estar en el mundo del espectáculo tras su salida de la realeza británica.