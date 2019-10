Meghan y Harry son criticados por el daño ambiental durante su viaje a África

Tembisa, Johannesburg.- A pesar de que su viaje por África a sido el éxito que se tenía planeado que fuera y ha mejorado la imagen pública de Meghan Markle y el Príncipe Harry nuevamente han sido criticados por el daño ambiental que han causado al trasladar su Land Rover y otros seis coches desde el Reino Unido hasta África en avión.

Según medios británicos los duques de Sussex causaron un gran daño ambiental, lo que causó que fueran llamados nuevamente hipócritas, pues en vez de usar autos del país que visitan, como suele hacer la realeza, trasladaron el auto que usan en Inglaterra y otros seis en avión para moverse durante su gira con mayor facilidad.

Jaguar Land Rover ha prestado coches a la familia real para sus visitar durante décadas. Esta vez no fue posible conseguir in situ el número suficiente de vehículos, o coches con las suficientes medidas de seguridad, aunque se intentó. Así que Jaguar Land Rover se ofreció amablemente a trasladar desde Reino Unido sus coches, todo sin ningún coste para los contribuyentes", dijo una fuente a The Times.