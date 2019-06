Melissa McCarthy podría 'encarnar' a Úrsula en la adaptación de 'La Sirenita'

Estados Unidos.- La actriz, Melissa McCarthy, podría interpretar a la villana Úrsula, luego de que Variety, informó que esta se encontraría en negociaciones con Disney para poder dar vida al personaje en la nueva versión de La Sirenita.

Cabe mencionar que este medio dijo que aunque no hay un acuerdo cerrado se piensa que este podría concretarse en la brevedad, además de que por el momento no hay ningún actor confirmado para la trama, pues esta ya no será animación.

Cabe destacar que este proyecto será dirigido por Rob Marshall, el cual año pasado ‘rodó’ a Mary Poppins Returns.

The Little Mermaid revivirá las canciones de Alan Menken y Lin-Manuel Miranda, los creadores de la banda sonora del clásico de Disney de 1989.