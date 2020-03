Memo del Bosque prepara todo para su muerte: "Es sumamente difícil"

Ciudad de México.- La guapa actriz Vica Andrade, causó gran revuelo entre los medios al revelar que su actual esposo, el exitoso productor Guillermo del Bosque, tenía todo listo y preparado para el momento de su muerte.

Del Bosque anunció a finales del año pasado que se estaría sometiendo a un intenso tratamiento médico para combatir el cáncer de médula, por lo que tuvo que pensar en lo peor.

Según la también conductora, la situación los obligó a arreglar todo lo relacionado con el cuidado de sus hijos, así como los bienes que cada uno tiene, esto con la finalidad de protegerlos por cualquier cosa que pudiera pasar.

Esto sirvió también para poner en orden, no solo lo de él, sino lo mío y ponernos de acuerdo de qué pasaría si uno no está y el otro no está", señaló.