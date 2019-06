'Men in Black International' decepciona y no logra alcanzar las expectativas

Estados Unidos.- A pesar de que la anterior y muy famosa trilogía de Men in Black, logró abrir taquillas con 50 millones de dólares, su más reciente filmación no contó con la misma suerte y logró apenas 28 millones 500 mil dólares, en contraste con los 110 millones de dólares que costo la producción.

A pesar de tan baja cifra recaudada la película, dirigida por F. Gary Gray y protagonizada por Chris Hemsworth interprete de ‘Thor’ y Tessa Thompson quien da vida a ‘Valkiria’, los cuales ya con anterioridad participaron juntos en los filmes de Thor Ragnarok y Avengers End Game, se posicionó en el primer lugar en las salas de EU y Canadá.

Men In Black International, junto a las recientes cintas de X-Men Dark Phoenix, Godzilla King of the Monsters fueron certificadas por Rotten Tomatoes, con su calificación más baja, llamada 'Rotten' la cual significa 'podrido'.

Por su parte el analista senior de Comscore, Paul Dergarabedian, tras ver que cuentan con una reducción del 50 por ciento respecto al año previo y ser el peor hasta la fecha, expresó que:

Fue un fin de semana difícil. Hemos tenido algunas grandes franquicias que no han dado resultados con las audiencias ni los críticos”.