"Menos es más": Las películas de 'Star Wars' podrían lanzarse cada dos años

Estados Unidos.- La franquicia de Star Wars es una de las más populares a nivel global, no obstante, con el paso de esta nueva trilogía iniciada en 2015, la esencia de la saga se ha visto gastada.

Según el CEO de The Walt Disney Company, Bob Iger, lanzar una película anual fue un grave error.

En una entrevista que hizo BBC Radio a Bob Iger, este reiteró sus palabras, comentando que desean que las películas vuelvan a tener esa esencia de antaño.

He dicho públicamente que creo que hicimos y lanzamos demasiadas películas de Star Wars durante un corto período de tiempo. No he dicho de ninguna forma que fueron decepcionantes. No he dicho que estoy decepcionado con sus resultados. Solo creo que hay algo muy especial sobre una película de Star Wars y menos es más", afirmó el hombre.