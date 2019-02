"México debe reconocerse a sí mismo como una nación racista": Cuarón

Los Ángeles, EU.- A unas horas de la entrega del Oscar, el cineasta Alfonso Cuarón no deja de hablar de Roma y su protagonista Yalitza Aparicio.

Esta es la primera vez que una persona ha logrado en una película ampliamente vista y difundida, la representación de una mujer indígena. Yalitza es tan increíblemente inteligente y sensible que entiende el valor simbólico de ella ahora mismo. Y no sólo lo hace con dignidad, sino con la convicción de compartirlo. Creo que esta era una conversación que se necesitaba desde hace mucho tiempo. Algunos siglos, de hecho”, reflexionó Cuarón.

Estamos en un momento en que el país debe reconocerse a sí mismo como una nación racista. Sé que estoy diciendo una generalidad, pero la estructura social se construyó bajo esa base. Y esto ha sido lo más interesante de la temporada del Oscar”.

Con el teatro de la Academia, localizado en la avenida Wilshire, al tope, Cuarón fue interrumpido en más de una ocasión por aplausos de los asistentes al simposium de película en lengua extranjera, donde el mexicano compartió micrófono con los también cineastas Florian Henckel von Donnersmarck (Never look away) de Alemania, Hirokazu Koreeda (Shoplifters) de Japón, Paweł Pawlikowski (Cold war) de Polonia y Nadine Labaki (Cafarnaúm) de Líbano.

Roma ha abierto una discusión en México sobre el racismo o el trato que le damos a las trabajadoras domésticas. El filme ha sido usado como plataforma para que las organizaciones que representan a las trabajadoras domésticas puedan encontrar una legislación de una forma similar a la de Estados Unidos”, explicó con orgullo Cuarón, luego que el moderador Larry Karaszewski le preguntara cuál es el impacto del filme en México.

Cuarón fue cuestionado sobre la escena en que Aparicio debe pretender que tiene un bebé.

El realizador explicó que le ocultó información clave a la mexicana para capturar su respuesta natural:

Yalitza pensaba que teníamos a un bebé verdadero escondido bajo la mesa y tenía muchas ganas de conocerlo. Su reacción es un testamento de lo grande como actriz que es ella”.