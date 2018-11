Mhoni Vidente asegura que Juanga está muerto; ella le dijo como ib a morir

Ciudad de México.- Ahora que Joaquín Muñoz, exrepresentante de Juan Gabriel salió a declarar por segunda vez que se encuentra vivo y que dará un concierto el próximo 15 de diciembre, Mhoni Vidente salió a desmentir tal afirmación y contó cómo fue que murió en realidad "El Divo de Juárez".

Mhoni aseguró que las declaraciones del exmanager de Juan Gabriel, sobre que él había fingido su muerte son absolutamente falsas y que en realidad se encuentra descansando en paz desde hace dos años.

"Ya verás cuando llegue el quince de diciembre y no pase absolutamente nada, quedará en ridículo este hombre y se caerán todas sus mentiras", comentó en entrevista.

De hecho, en el 2013 el mismo Alberto Aguilera la consultó después de haber sido hospitalizado de urgencias por una complicación médica derivada de sus problemas de salud, como la diabetes y la hipertensión.

"En ese momento un amigo en común nos puso en contacto, fue él quien me buscó cuando lo internaron en Las Vegas, me preguntó que si iba a volver al hospital porque no la había pasado nada bien en ese entonces y platicamos un rato sobre su estado de salud.

"Me dijo que le tenía mucho miedo a estar agonizando, que él no tenía ganas de sufrir más y que cuando le llegara la hora, no quería que fuera doloroso. Yo le comenté: 'Alberto quédate tranquilo que eso no va a pasar, tu vas a morir instantáneamente, no vas a padecer nada'", expresó Mhoni.

La clarividente señaló que el mismo Juanga le comentó que ya había dejado instrucciones para que cuando el momento de 'trascender' llegara, la familia se negara a que la gente lo viera en un ataúd.

"Él no quería que su público lo viera en ese estado, deseaba que la gente lo recordara tal y como era, se negaba completamente a que se le hicieran homenajes de cuerpo presente. Él había pedido ser incinerado inmediatamente, recuerdo", añadió.

Pero lo más sorprendente es que fue ella quien le dio detalles de su muerte, la cual se daría en agosto del 2016 en Las Vegas donde el terminaría sus días y que estaría rodeado sólo de su gente más querida.

"Se que don Alberto se levantó esa mañana y se dirigió a su baño, ahí se comenzó a sentir mal, pero todo fue muy rápido, vomitó sangre, se hizo del baño y luego cayó desmayado, lo encontraron ya en el piso", puntualizó.