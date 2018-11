Mhoni Vidente habla de la reacción de Thalía tras predicción de su matrimonio

Ciudad de México.- La predicciones de Mhoni Vidente sobre la vida de los famosos, los sucesos en cada rincón del mundo y los cambios que podrían presentarse en diversos entornos siempre generan gran revuelo.

Hace unos días, la vidente compartió en el programa 'Hoy' la impactante visión que tuvo sobre la relación amorosa de Thalía y Tommy Motola, quienes dijo podrían llegar a separarse.

Ante dicha predicción, la cantante aseguró que lo expuesto por Mhoni Vidente estaba muy alejado de la verdad, ya que ella y su esposo están tan bien como lo han estado durante los años que llevan como matrimonio.

Ahora, Mhoni Vidente ha empleado su espacio en el programa 'Hoy' para asegurar que no existe ningún conflicto entre ella y Thalía, además de desearle lo mejor a la cantante y recordar que lo que ella expone son solo predicciones.

Thalía te mando todas las bendiciones. Últimamente ha estado una polémica entre Thalía y yo, y no amigos, yo no estoy enojada de Thalía ni Thalía conmigo. Simplemente hice una predicción para ella y que pues no le gustó. Acuérdense que son predicciones, no son afirmaciones. Así que Thali te mando todas las bendiciones, se te quiere con el alma", dijo Mhoni Vidente.