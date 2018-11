Mhoni Vidente y su sorprendente predicción sobre el juicio de 'El Chapo'

Ciudad de México.- El juicio contra Joaquín 'El Chapo' Guzmán llevado acabo en Nueva York, a estado en boca de todos, y la vidente más famosa de México no se pudo quedar atrás al revelar sus predicciones sobre el capo de Sinaloa.

Mhoni Vidente, comentó que será uno de los procesos más largos, caros, controversiales y polémicos de la historia de Estados Unidos.

Lo más importante de este juicio es ¿qué va a decir? No tanto cuántos años le van a dar ni dónde quedaron todos los 14 mil billones. Y lo más seguro es que fallezca al final de todo el cuento, no va a aguantar la presión. O la otra es que ya terminando el juicio lo matan, porque no les va a convenir que siga vivo. Va a ser algo político", añadió.