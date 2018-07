“Mi peor enemiga es la cocaína”, cuenta Marisela en reveladora entrevista

Ciudad de México.- La decisión de dejar atrás sus adicciones, su relación con el cantautor Marco Antonio Solís y sus inicios en el mundo del entretenimiento fueron algunos de los temas que marcaron la vida y trayectoria de Marisela, y de los cuales la cantante dio más detalles en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, para el programa ‘El minuto que cambió mi destino’.

Marisela, originaria de Los Ángeles, California, contó que cuando era pequeña su mamá la representaba, quien permitió que tuviera su acercamiento con la televisión americana. Durante sus primeros años de carrera artística, ‘La Dama de Hierro’ se desempeñó en la actuación.

“Yo empecé a cantar profesionalmente y a ser popular a los 14 años”, compartió Marisela, quien a esa edad también conoció a una persona que sería decisiva en su música y en su vida: Marco Antonio Solís.

Marco Antonio Solís y Marisela mantuvieron una relación

El cantautor, que por esos años formaba parte de la agrupación Los Bukis, fue quien produjo su primer disco, una producción que tomó mucho tiempo debido a la dicción de Marisela, a la necesidad de que comprendiera bien lo que cantaba, puesto que su lenguaje era el inglés, y al constante trabajo de ‘El Buki’ en sus giras.



“Durante todo ese tiempo empezamos un noviazgo”, contó la cantante, quien dijo que asistía regularmente a los conciertos de Los Bukis, aunque el romance con Marco Antonio fuera algo “limitado” a los ojos de los demás, ya que ella era menor de edad.



La relación entre Marisela y ‘El Buki’ se convirtió en un escándalo, pues surgieron especulaciones que señalaban a ‘La Dama de Hierro’ de haber separado a Marco Antonio Solís de Beatriz Adriana, con quien el cantautor se había casado.



Al respecto de esto, Marisela aclaró: “Él no estaba con Beatriz Adriana, esa es la equivocación de todos. Él la conoció después. Estuvimos un rato y después de grabar y andar juntos, me separé tantito por cuestión de promoción, y él se fue a trabajar, y ya empezó lo que empieza en toda relación que están muy separados… así que yo me dediqué a mi música y cuando regresamos a presentar mi disco, porque todavía hice muchas promociones antes de la presentación de mi disco en Los Ángeles, es cuando fue Beatriz Adriana con él”.

La cantante agregó que los escándalos pudieron haber surgido debido a que, cuando ‘El Buki’ y Beatriz Adriana se divorciaron, ella volvió con el intérprete de ‘Si no te hubieras ido’.



“Se casaron, se divorciaron y él y yo regresamos, yo creo que esa es la cosa que dicen que se lo quité, pero ya no estaban juntos”, dijo Marisela.

Habla sobre su oscura etapa.

Marisela también compartió con Gustavo Adolfo Infante que el cansancio y el nunca poder tener un espacio para ella porque debía trabajar de forma constante, la llevaron a sentirse deprimida y enojada, lo que a su vez desencadenó una actitud rebelde en ella.

El desenvolverse en un ambiente de constantes fiestas y siempre asistir a conciertos, como los shows de Los Bukis, permitieron que Marisela tuviera contacto con las drogas, algo que marcó su vida y que afortunadamente pudo superar.

“Es mi peor enemiga la cocaína…Yo perdí mucho tiempo con la cocaína… cambias de aspecto, de forma de ser, de carácter, es horrible… y uno no se da cuenta”, compartió Marisela, quien también reveló que aferrarse a su decisión de dejar las drogas fue lo que la llevó a cambiar de vida, pues nunca requirió ir a una clínica.