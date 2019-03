‘Mi persona favorita’, la colaboración de Alejandro Sanz y Camila Cabello

Ciudad de México.- Camila Cabello cumplió un sueño, Alejandro Sanz encontró a una amiga con quien contar historias a través de la música y el público ganó una colaboración que honra al amor con el estreno de Mi persona favorita.

Por medio de sus redes sociales, el cantautor español y la exitosa artista de origen latino revelaron que su nuevo tema en conjunto ya se encuentra disponible en plataformas digitales, mientras que el emotivo video de la canción fue lanzado a YouTube.

A tan solo horas de su lanzamiento, el audiovisual de Mi persona favorita se ha posicionado en el primer lugar de las tendencias de la red social de videos, el cual presenta distintas y profundas historias de amor.

Fue el pasado 25 de marzo cuando Camila Cabello compartió con gran emoción la historia de cómo se había concretado su tema colaborativo con Alejandro Sanz, un artista al que ha admirado siempre.

En el verano pasado Alejandro me llamó y me preguntó si podía viajar a Miami para hacer una canción juntos para su nuevo álbum. No es un secreto que he sido su fan toda la vida, y su propuesta me dejó petrificada, y sin poder esperar un minuto más para tomar el primer avión a Miami!”, inició la joven cantante.