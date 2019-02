"Mi punto de vista es ese": Isaura no se arrepiente de las críticas a Yalitza

Ciudad de México.- El día de ayer surgió el polémico video en el que el actor Sergio Goyri despotricó contra Yalitza Aparicio, a quien llamó “pinc… india” y que aseguró que no merecía estar nominada al Oscar como mejor actriz.

El actor de Televisa se disculpó públicamente y se mostró arrepentido por las palabras que usó para referirse a la originaria de Oaxaca.

En el momento en el que Goyri ofendió a la protagonista de Roma, también estaba la actriz Isaura Espinoza, quien también opinó y arremetió contra Yalitza y Manira de Tavira.

A mí me parece exagerado. Te voy a decir algo, creo que están para premio, pero no para mejor actriz, (quizás) revelación, ni ella ni Marina (De Tavira)”, dijo Isaura.

La producción del programa Ventaneando contactó a Espinoza y aprovechó la entrevista para defenderse.

Yo expresé que digo yo que no se lo merezcan… Mi punto de vista es ese, cada quien dice su punto de vista. A mí lo que me parece terrible es que no pueda uno tener privacidad”.