Michael Keaton como el viejo Bruce Wayne en la cinta de 'Batman Beyond'

Estados Unidos.- Luego de la pupularidad y recaudación que trajo consigo Joker, los ejecutivos de DC, se están planteando el hacer una película de Batman Beyond, con Michael Keaton como protagonista.

Tras la rotunda aceptación del público por Joker, Warner Bors. y DC se han detenido a pensar sobre traer más de estas películas maduras y oscuras a su catálogo.

Un de las cartas más fuertes de su baraja, es la tan anhelada Batman Beyond, que por mucho tiempo se ha tenido en mente su producción, pero por diferentes y desconocidas ciscunstancias, el proyecto no ha avanzado.

No obstante, algunos fanáticos han revivido su rayo de esperanza, luego de que el portal We Got This Covered, comentara lo siguiente:

Por el éxito de Joker, Warner Bros. ahora está buscando hacer más películas independientes, oscuras y maduras de DC. Y un proyecto que les gustaría hacer realidad es un Batman Beyond live-action con Keaton en el papel principal."

Las personas que publicaron esta noticia, afirman que sus confidentes son los mismos que filtraron el el spin-off de Arrow, el regreso de Viola Davis en Suicide Squad y la aparición de Tom Welling en el Arrowverse.

Pero no hay que tomar todo esto como un noticia cien por ciento verídica, porque aún no se ha confirmado nada ni de DC, ni por Michael Keaton.