Michael Ortega responde ante polémica por foto íntima con Andrea Valdiri

Ciudad de México.- El futbolista Michael Ortega respondió por Instagram a la polémica que se desató luego de que su exnovia Andrea Valdiri publicara en redes sociales que habían filtrado una foto suya con él en la que se ven por completo desnudos.

Valdiri usó Instagram Stories para contar que alguien le había escrito y mandado la fotografía que, según asegura, solo tenían ella y su expareja. Con lágrimas aseguró que no entendía "cuál es el problema de hacerme daño si yo no me meto con nadie. No sé que quiere esta persona o la familia de él porque no entiendo", haciendo referencia al jugador del Baniyas de la Liga de Emiratos Árabes.

Pienso que cuando yo estuve con mi ex, nunca le hice daño como para que me quieran hundir. No sé cuál es tu resentimiento. Todos nos tomamos fotos en cueros, eso es normal, pero no es normal que tu tengas el corazón tan podrido y tan negro que te guste sacar fotos encuero de tu pareja", agregó Valdiri.

Sin embargo, este sábado el futbolista rompió su silencio y se pronunció asegurando que esa sería su primera y única respuesta con referencia al caso.

No quería expresarme ni dar explicaciones sobre el tema que está rodando en estos momentos, pero siente mi corazón que lo debo hacer por todo los malos comentarios que he recibido. Soy incapaz de hacerle daño a una persona y menos a ella, por los momentos maravillosos que vivimos juntos", dijo como respuesta a las palabras de Valdiri que darían a entender que él era el responsable de la filtración de la fotografía.

La foto nunca estuvo en mi poder, en algún momento acordamos que no era sano tenerlas guardadas en mi celular. Seguramente tú tampoco lo hiciste pero te recuerdo que quien tenía dicha foto, otras más y videos eras tú", continuó el futbolista.

Por favor, solo te pido que aclares todo y seas consciente que no tengo nada que ver con esa foto, a pesar de que me has perjudicado con este tema aún te respeto y sigo guardando cariño y admiración por todo lo que has logrado y conseguido", puntualizó.

Sin embargo, una vez publicó el mensaje, Andrea Valdiri recurrió a sus redes sociales, para, al parecer y sin mencionar nombres, responderle:

Desde que se inventaron las excusas nadie quiere ser culpable. Increíble".