Michael Rosenbaum confirma que no estará en 'Crisis de Tierras Infinitas'

Ciudad de México.- Michael Rosenbaum, considerado por Stan Lee como "el mejor Lex Luthor" aclara que no participará en el megacrossover que contará con Tom Welling y Erica Durance en sus papeles de Clark Kent / Superman y Lois Lane.

El actor utilizó su cuenta de Twitter para revelar que no aparecerá en Crisis de Tierras Infinitas y compartió con los seguidores de Smallville sus razones, pues asegura que los ejecutivos si se puesieron en contacto con los agentes pero no llegaron a un acuerdo.

Amigos, muchos me han enviado tuits y preguntado sobre unirme al crossover del infinito. no puedo decirles como me hace sentir, me mantendré firme sobre esto. WB llamó a mis agentes el viernes por la tarde cuando yo estaba en Florida visitando a mi abuelo. Ellos Ofrece: No Scrip, ni idea de lo que estoy haciendo, ni idea de cuando grabaré, basicamente sin dinero. y la verdadera patada en el trasero "debemos saberlo ya". mi respuesta inmediata fue "paso". Yo creo que pueden entener por qué. Espero que esto responda a todas su preguntas. Con amor Michael Rosenbaum"