Michelle Obama en los Grammy: "La música me ayudó a contar mi historia"

Los Ángeles EU.- La exprimera dama estadounidense Michelle Obama apareció hoy por sorpresa en la 61 edición de los Grammy, que se celebra en el Staples Center de Los Ángeles (EU), y aseguró que la música siempre le ha ayudado a difundir su mensaje y sus ideas.



Desde los discos de Motown que desgasté en el Southside (de Chicago) a la canciones de Quién hace funcionar el mundo (referencia al tema 'Run the World' de Beyoncé) que me dieron energía a lo largo de última década, la música siempre me ayudó a contar mi historia", dijo Obama acompañada por Jennifer López, Lady Gaga, Jada Pinkett Smith y Alicia Keys, la presentadora de la gala.