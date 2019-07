Michelle Obama y el consejo de maternidad hacia Meghan Markle

Londres, Reino Unido.- Sin duda una de las entrevistas más esperadas de le edición de septiembre de la revista Vogue será la que la polémica, Meghan Markle, le realizó a la muy querida exprimera dama, Michelle Obama.

Como se sabe en esta edición donde la Duquesa de Sussex fue la editora invitada, esta también entrevisto a las 15 mujeres seleccionadas, dentro de las cuales la de Michelle ha sido según informes la más extensa e interesante.

Sin embargo, ambas mujeres no solo hablaron del proyecto en el que esta Obama por la cual fue seleccionada, sino que también trataron el tema de la maternidad, esto pues la exactriz le hizo un par de preguntas a su entrevistada sobre su faceta como madre de Malia y Sasha, sus hijas con su esposo, Barack Obama, expresidente de EU.

Ser madre ha sido una masterclass en dejar pasar. No importa cuánto intentes, solo puedes controlar algunas cosas. Y vaya que yo lo he intentado, sobre todo al principio. Como madres, simplemente no queremos que nada ni que nadie lastime a nuestros bebés. Pero la vida tiene otros planes”, compartió Michelle con Meghan.