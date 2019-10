Michelle Pfeiffer tras 47 años rompe el silencio y revela que sufrió acoso sexual

Estados Unidos.- La actriz, Michelle Pfeiffer, en una entrevista con The Sunday Times rompió el silencio y reveló que hace 47 años, cuando tenía solo 20 años, sufrió acoso sexual por parte de un "hombre muy poderoso" dentro de Hollywood.

Pfeiffer, quien aparece como la 'Reina Ingrith' en Maléfica 2, señaló que nunca había hablado acerca de la terrible experiencia debido a que nunca lo considero como tal hasta que reflexionó realmente sobre ello.

Al principio pensé que yo no había tenido esas experiencias, pero poco a poco mi percepción cambió hasta que entendí que sí, que yo también fui víctima de acoso sexual", confesó la actriz.

La actriz de 67 años confesó que ahora que es consciente de que fue acosada siente repulción ante tal acto, el cual tachó de "incómodo" e "inapropiado", además de explicar el proceso por el que paso para comprender que si fue una víctima de acoso.

He pasado por el mismo proceso que todas las víctimas: primero negación, después autoculparme porque no debería haber llevado tal vestido… Pero cuando te haces mayor lo ves desde otra perspectiva y te das cuenta de que solo eras una niña y que todas aquellas situaciones no estaban bien", expresó Michelle.