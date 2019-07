¿Michelle Renaud admite que romance con Danilo inició cuando estaba casada?

Ciudad de México.- Desde que se confirmó que Michelle Renaud y Danilo Carrera mantenían una relación, se rumoró que este romance había iniciado cuando ambos actores se encontraban casados, sin embargo, la actriz niega estas versiones.

De eso yo no opino nada porque estamos enamorados, estamos muy contentos, y la verdad es que en esta vida lo más importante es el amor y con eso me quedo y los mensajes buenos o malos, este… lo agradezco, al final del día son gente que me está dando un tiempo y en esta vida que hablen bien o mal, pero que se hable”.