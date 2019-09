Michelle Renaud confiesa haber tenido contacto con el 'más allá'

Ciudad de México.- La actriz, Michelle Renaud, mediante la emisión del programa D Generaciones hizo escalofriante confesión, al decir que ha escuchado la voz de su madre, quien ya falleció hace tiempo.

La celebridad indicó que en ocasiones su progenitora le ha dicho que se levante, pues ella era quien la despertaba cuando era niña.

Y cuando yo estoy pensando si mi mamá se murió o no, la volví a escuchar y alcé el antifaz y no había nada. Me dio miedito, pero yo hasta pensé que seguro va a temblar y me está despertando para que agarre a mi hijo a tiempo”, agregó.