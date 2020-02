Michelle Renaud reacciona a pregunta sobre el retiro de sus implantes de seno

Ciudad de México.- Por primera vez, la actriz Michelle Renaud respondió a los cuestionamientos de la prensa acerca de la decisión de retirarse sus implantes de seno durante una alfombra, a la cual asistió con su pareja Danilo Carrera.

Mi primer encuentro con la prensa ahora que me acepte así, tal cual como Dios me hizo. ¡Y me encanta!, sobre todo, por tener a ese hombre a mi lado”, escribió la mexicana en su cuenta de Instagram.

Con la sinceridad que le caracteriza, la protagonista de Televisa se mostró en contra de aquellas preguntas en torno a si teme no ser contratada en nuevos proyectos, esto a raíz del retiro de sus implantes.

Lo que más me pregunta le gente y la prensa es si no me da miedo que no me vuelvan a contratar por no tener ‘bubbies’. Mi respuesta puntual es ‘no quiero trabajar con nadie que me contrate solo por eso”, expresó Reunaud.