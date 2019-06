Michelle Renaud revela las causas de su divorcio tras ser señalada por infiel

Ciudad de México.- La guapa estrella de telenovelas Michelle Renaud hoy mantiene un romance con el actor Danilo Carrera, tras meses de especulaciones, ambos lo han hecho oficial.

Esto luego de que la actriz finalmente se dicvorciara en los mejores términos de Josué Alvarado, siempre con la finalidad de brindar estabilidad y armonía al pequeño Marcelo, el hijo que tienen en común.

Sin embargo la también mexicana, reveló cuales fueron las cuasas de su separación, luego de que fue señalada por tener una aventura con su ahora novio antes de divorciarse y de iniciar una relación secreta con él.

Así lo dijo en entrevista en el programa televisivo D-Generaciones, de Unicable, del cual es conductora:

Reanud comentó que si bien ahora está con Danilo, fueron factores 'tóxicos' lo que acabaron con su matrimonio:

Mi hijo me hizo cómo entender que las cosas tóxicas no funcionan en una familia y fue mi hijo el que le hizo tomar la decisión de ‘yo no quiero seguir en este matrimonio".