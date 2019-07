Michelle Renaud rompe el silencio ante la foto de la exesposa de Danilo Carrera

Ciudad de México.- Luego de que Ángela Rincón publicará una fotografía vestida de novia para confirmar su divorcio de Danilo Carrera, Michelle Renaud rompió el silencio.

En entrevista para el programa Hoy, Renaud comentó:

Lo más importante en esta vida es respetar la vida del otro, y también respetar las relaciones del otro, ellos dos tienen una relación, al final del día divorciados, casados y como sea sigue siendo un tipo de relación, con tus amigos tienes una relación, con tu pareja tienes una relación, y yo no me meto en las relaciones que no me corresponden”.