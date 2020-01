Michelle Renaud se borra unos tatuajes mal hechos hace años: "No duele"

Ciudad de México.- La actriz mexicana, Michelle Renaud, decidió deshacerce de dos tatuajes que se hizo hace unos años y el proceso lo comparió en redes sociales.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Renaud compartió un video en donde se observa que se está borrando la frase 'Let It Be' de su mano izquierda.

Me voy a quitar un par de tatuajes aquí en la clínica de Isela, no duele", escribió la actriz.

Michelle Renaud

Me están quitando mi tatuaje. Mis hermanos espero que no me odien, los amo, pero me tatuaron muy mal", añadió.

Michelle fue acompañada por la también actriz, Raquel Garza, quien le estuvo dando ánimos a la joven, y se quedó al lado de ella durante todo momento.

Michelle Renaud