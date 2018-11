¿Michelle Renaud sufrió violencia intrafamiliar con Josué Alvarado?

Ciudad de México.- Michelle Renaud rompió el silencio y aclaró los rumores que aseguran ella y su hijo padecieron maltrato intrafamiliar por parte de Josué Alvarado, su exesposo y padre de su hijo.

Me da mucha risa. Es sinónimo de éxito, él sabe perfecto a lo que me dedico, a él le vale gorro, a mí también y realmente tenemos tan buena relación que nos podemos reír de lo que sale, a mí no me importa nada de lo que publiquen mientras no le afecte a él, o a mi hijo, o a mí”, explicó a Televisa Espectáculos.