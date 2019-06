Michelle Salas cumple 30 años y lo festejó a lo grande en los Cabos, México

Cabos San Lucas, Baja California.- La hija del cantante Luis Miguel, Michelle Salas, estuvo de manteles largos por su cumple años número 30 y lo celebró en los Cabos, México el 13 de junio.

Salas dijo en sus historias de Instagram, que sufre depresión cada vez que va a cumplir años, pero aun así viajo a Baja California Sur, para celebrar junto a sus allegados.

Unos días antes de que cumpla años me da como crisis, no me gusta cumplir años, pero ni modo, ya luego se me pasa", dijo Michelle.