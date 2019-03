Michelle Salas da 'cachetada con guante blanco' a Frida Sofía por sus ataques

Ciudad de México.- Aunque Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, lleva algunos días declarando en contra de Michelle Salas, es hasta este momento que la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel reaccionó a su manera.

La joven modelo empleó sus historias de Instagram para compartir dos videos, que muchos de sus seguidores afirman es con dedicatoria a la hija de 'La Guzmán'.

En el primero, Salas aparece lavándose los dientes y con el tema de fondo de La feria de Cepillín escribió en inglés:

Dental cleaning is very important, you know? (La limpieza dental es muy importante, ¿sabes?)”.