Michelle Vieth a Soberón sobre su video sexual: "La verdad siempre saldrá a la luz"

Ciudad de México.- Luego de que Héctor Soberón expresara su negativa al respecto de que su ex Michelle Vieth hablara nuevamente del momento en que se filtró un video sexual, que de acuerdo a la actriz fue él quien lo dio a conocer, ella le responde.

Ante el cuestionamiento de los reporteros sobre el controversial tema, Vieth explicó:

A ver no se confundan, es mi vida, yo lo viví y nunca lo he contado, yo no necesito que apoyen mi vida o que critiquen mi vida, simplemente son mis experiencias”.