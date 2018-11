Michelle Vieth confiesa que Grettell Valdez abortó un hijo de Héctor Soberón

Ciudad de México.- A pesar de que Michelle Vieth y Héctor Soberón finalizaron su amorío hace varios años, la actriz decidió contar parte de su vida en un documental, mismo en el que reveló que Grettell Valdez, quien era la pareja oficial del actor en esa época, abortó un hijo del él.

De acuerdo a la protagonista de Mi pequeña traviesa, Valdez interrumpió un embarazo a petición de Soberón, estás fueron las palabras textuales de Vieth: Yo me enteré que Héctor vivía con Grettell Valdez, yo no estaba de acuerdo en que Grettell siguiera viviendo con él, aunque él llegó varias veces a decirme: ‘es que me tiene amenazado, si yo la dejo va a salir a los medios a decir que yo la hice abortar un hijo de nosotros’”, se reveló en el programa Hoy.