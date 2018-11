Michelle Vieth confiesa que hablará sobre su video íntimo 

Ciudad de México.- Recordemos que hace 14 años la actriz Michelle Vieth fue víctima de una porno venganza por arte de su expareja Héctor Soberón, quien se encargó de filtrar videos íntimos de la actriz cuando se fueron de luna de miel, lo que provoco que la actriz estuviera bajo los reflectores durante un tiempo por dicho escándalo.

Recientemente convocó a una rueda de prensa donde comentó que retomará el tema, debido a que se encuentra a punto de abrir un canal de YouTube, en el que hablará de consejos para madres y tips de familia.

Mi pasado no me define, mi dignidad como mujer no está ahí, por eso a partir de ahora estoy en otra etapa de mi vida”, explicó.