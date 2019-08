Michelle Vieth no supera el escándalo de su video sexual y pide justicia

Ciudad de México.- La actríz Michelle Vieth rompió el silencio y habló sobre uno de los momentos más difíciles y tristes por los que ha pasado. Pidió que se penalice la 'porno venganza', acto del cual fue víctima hace algunos años y hasta el día de hoy sigue afectando su vida.

La actríz comentó que sigue siendo blanco de ataques, debido al video íntimo que filmó junto a Héctor Soberón y que se difundió hace 14 años.

Han sido 14 años de insultos, de groserías, de habladas, no solamente en persona sino a través de las redes sociales, esto me llevó a decir: ‘¡Basta, no más’”, dijo.