Michelle Vieth sobre documental de su video íntimo: "Quiero darle punto final"

Ciudad de México.- La actriz Michelle Vieth asegura que con un documental quiere poner punto final a la polémica de su video íntimo revelado hace años, así como crear conciencia sobre la filtración y difusión de ese tipo de contenidos y las consecuencias que vivir una exposición de la intimidad como esa puede traer a la vida de las personas.

Como es sabido, Michelle revivió hace algunos meses la controversia sobre la situación que vivió tras la revelación de un clip comprometedor de ella, filtración de la que hasta el día de hoy hace responsable a su expareja, Héctor Soberón.

En un encuentro con la prensa, la actriz reveló las razones por las que ha emprendido la iniciativa de realizar un documental que narre todo lo vivido tras la polémica.

Con el documental quiero darle punto final, compartiendo mi historia. Obviamente es un proceso, un proceso que no tiene fin, un proceso diario. Cuando nosotros regresamos de Estados Unidos y empiezo nuevamente a trabajar, y me sigo topando con diferentes preguntas tanto en mi familia, tanto en mi círculo más íntimo, en el trabajo, dije: 'es que ya basta, no puedo ir de a uno por uno explicándoles a cada quien qué paso'", reveló la actriz a los medios.