Michelle asegura que no hablará mal de su familia y Frida Sofía la llama "lacra"

Ciudad de México.- Desde hace algunos meses la polémica ha perseguido a la dinastía Pinal, muy en especial a Frida Sofía y a Michelle Salas, quien había optado por permanecer al margen contra los ataques de la hija de Alejandra Guzmán, sin embargo, recientemente ‘rompió’ el silencio.

En entrevista para el programa Suelta la Sopa, Salas explicó:

Yo a Frida no la veo hace mucho tiempo porque no la he frecuentado en navidades, ni nada. Hace mucho no la veo, la verdad”.