¿Miedo al coronavirus? Filtran foto de Luis Miguel que causa pánico entre fans

Ciudad de México.- Una fotografía de Luis Miguel nunca antes vista ha estado circulando en redes sociales y desató controversia entre sus fanáticos.



La instantánea del cantante mexicano fue publicada en la cuenta de @nelssiecarrillo. Lo que más llamó la atención, además de que aparece con una mujer misteriosa que no es su novia Mollie Gould, es que el intérprete de La incondicional lleva un rosario en el cuello.

Algunos fanáticos en Twitter comenzaron a especular que, si la fotografía es reciente, 'El Sol' estaría asustado de contraer coronavirus, brote que está sembrando pánico a nivel mundial y tiene en alerta a un gran número de países por su rápida propagación.

El pánico rápidamente se hizo notar e internautas rápidamente dejaron algunos comentarios:

Ay no, muero si le da algo a Luis Miguel".

Cuídate 'Micky'".

¿Por qué llevará rosario? Ahora sí tiene temor de Dios con esto del coronavirus".

Sin embargo, por otra parte, en Instagram usuarios aseguraron que la foto no es reciente y que no es nada nuevo que el cantante use un rosario, mucho menos por temor a contagiarse de Covid-19.

Esto es de febrero 2019, en su gira por Argentina, y no es su jet privado... y el rosario lo usa desde el 2017", aclaró un usuario.

La imagen no es actual, ni es jet del cantante".